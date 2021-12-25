Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Нью-Йорк» победил «Атланту»

22:25
Теги:

«Нью-Йорк» победил «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА. «Никс» выиграли с уверенной разницей — 101:87.

В составе победителей 25 очков набрал форвард Джулиус Рэндл.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Йорк» — «Атланта» — 101:87 (30:21, 31:30, 20:15, 20:21)

25 декабря. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Он обвинял Россию в грязной игре и жаловался на судей. Шведский вундеркинд из НХЛ сыграет на МЧМ
Назарбаев назвал причину непризнания Казахстаном Крыма российским
0