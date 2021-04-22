«Клипперс» обыграли «Мемфис», «Портленд» проиграл «Денверу»

«Клипперс» выиграли у «Мемфиса» в матче регулярного чемпионата НБА (117:105). В других встречах «Денвер» обыграл «Портленд» (106:105), «Сакраменто» переиграл «Миннесоту» (128:125).

НБА

Регулярный чемпионат

«Клипперс» — «Мемфис» — 117:105 (24:39, 29:23, 34:20, 30:23)

К: Кеннард (28), М-с Моррис (25), Мэнн (19).

М: Морэнт (22), Джексон (15), Андерсон (12).

«Портленд» — «Денвер» — 105:106 (36:35, 21:25, 27:22, 21:24)

П: Лиллард (22), Пауэлл (17), Макколлум (14).

Д: Йокич (25), Портер (17), Бартон (14).

«Сакраменто» — «Миннесота» — 128:125 (44:34, 26:25, 25:39, 33:27)

С: Фокс (30 ), Хилд (29), Барнс (22).

М: Таунс (26), Рид (24), Эдвардс (16).