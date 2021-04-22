Янг получил травму левого голеностопа

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг получил травму левого голеностопного сустава в матче регулярного чемпионата НБА с «Никс» (127:137 ОТ). информирует clutchpoints.com.

Янг получил повреждение, когда наступил на ногу Нерленса Ноэла. Ему пришлось покинуть площадку с посторонней помощью.

Игроку еще предстоит обследование, которое покажет степень серьезности травмы и сроки возвращения.

Янг в матче с «Никс» успел набрать 20 очков, 15 передач и 4 перехвата за 30 минут.