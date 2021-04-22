«Майами» обыграл «Сан-Антонио», «Даллас» выиграл у «Детройта»

«Даллас» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА (127:117). В другой встрече «Сан-Антонио» потерпел поражение от «Майами» (87:107).

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Детройт» — 127:117 (33:36, 34:22, 33:32, 27:27)

Дал: Дончич (30 + 10 подборов), Брансон (20), Порзингис (19).

Дет: Грант (26), Джозеф (24), Пламли (13 + 16 подборов).

"Сан-Антонио" - «Майами» — 87:107 (27:27, 26:24, 19:26, 15:30)

С: Дерозан (15), Уайт (13), Мюррэй (11).

М: Адебайо (23), Хирро (22), Батлер (18 + 11 передач).