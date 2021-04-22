«Майами» обыграл «Сан-Антонио», «Даллас» выиграл у «Детройта»
06:01
«Даллас» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА (127:117). В другой встрече «Сан-Антонио» потерпел поражение от «Майами» (87:107).
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Детройт» — 127:117 (33:36, 34:22, 33:32, 27:27)
Дал: Дончич (30 + 10 подборов), Брансон (20), Порзингис (19).
Дет: Грант (26), Джозеф (24), Пламли (13 + 16 подборов).
"Сан-Антонио" - «Майами» — 87:107 (27:27, 26:24, 19:26, 15:30)
С: Дерозан (15), Уайт (13), Мюррэй (11).
М: Адебайо (23), Хирро (22), Батлер (18 + 11 передач).
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