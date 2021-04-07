Карри установил уникальный рекорд НБА по количеству трехочковых

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри стал первым баскетболистом в истории НБА, которому удалось забросить более 200 трехочковых в восьми сезонах за карьеру.

После матча регулярного чемпионата против «Милуоки» (122:121) на счету 33-летнего американца 201 попадание из-за дуги в нынешнем сезоне.

With this trey, Steph is now the ONLY player in @NBA history to have eight seasons with 200+ made threes ? pic.twitter.com/lbuhBLezGD — Golden State Warriors (@warriors) April 7, 2021

В сезоне-2020/21 Карри набирает в среднем 29,4 очка, 6,0 ассиста и 5,5 подбора за матч.