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«Голден Стэйт» обыграл «Милуоки» впервые с 2018 года

07:42
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«Голден Стэйт» обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата — 122:121.

«Уорриорз» обыграли «Бакс» впервые с 8 декабря 2018 года.

В параллельном матче «Клипперс» обыграли «Портленд» — 133:116.

НБА

Регулярный сезон

«Клипперс» — «Портленд» — 133:116 (47:32, 26:34, 28:23, 32:27)

К: Джордж (36), Леонард (29 + 12 подборов), Джексон (23)

П: Пауэлл (32), Макколлум (24), Ковингтон (15)

«Голден Стэйт» — «Милуоки» — 122:121 (28:26, 25:24, 30:39, 39:32)

Г: Карри (41), Убре (19), Бэйзмор (18)

М: Холидэй (29), Миддлтон (28), Тиг (15)

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