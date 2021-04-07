«Голден Стэйт» обыграл «Милуоки» впервые с 2018 года
07:42
«Голден Стэйт» обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата — 122:121.
«Уорриорз» обыграли «Бакс» впервые с 8 декабря 2018 года.
В параллельном матче «Клипперс» обыграли «Портленд» — 133:116.
НБА
Регулярный сезон
«Клипперс» — «Портленд» — 133:116 (47:32, 26:34, 28:23, 32:27)
К: Джордж (36), Леонард (29 + 12 подборов), Джексон (23)
П: Пауэлл (32), Макколлум (24), Ковингтон (15)
«Голден Стэйт» — «Милуоки» — 122:121 (28:26, 25:24, 30:39, 39:32)
Г: Карри (41), Убре (19), Бэйзмор (18)
М: Холидэй (29), Миддлтон (28), Тиг (15)
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