Трипл-дабл Уэстбрука помог «Вашингтону» обыграть «Орландо»

«Орландо» проиграл «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НБА (116:131). «Уизардз» прервали четырехматчвую серию поражений.

В другой встрече «Индиана» выиграла у «Миннесоты» (141:137).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Миннесота» — 141:137 (35:31, 42:25, 32:38, 32:43)

И: А. Холидэй (22), Макконнелл (19 + 15 передач), Дж. Холидэй (21).

М: Таунс (32 + 12 подборов), Эдвардс (27), Рубио (17).

«Орландо» — «Вашингтон» — 116:131 (33:34, 27:39, 30:27, 26:31)

О: Росс (24), Бамба (19), Картер (15).

В: Бил (26), Уэстбрук (23 + 14 подборов + 15 передач), Бертанс (22).