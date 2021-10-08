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Источник: Кайри Ирвинг может завершить карьеру, если «Бруклин» попытается обменяет его

19:54
Кайри Ирвинг. Фото Instagram
Кайри Ирвинг. Фото Instagram
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Защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг грозиться завершить карьеру, если «Нетс» попытаются обменять его в другой клуб, утверждает инсайдер Марк Стейн.

Отметим, что баскетболист отказывается от прививки против COVID-19, в результате чего рискует пропустить множество тренировок и половину матчей команды в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что Ирвинг не сможет тренироваться и принять участие в 44 матчах регулярного чемпионата из-за требований города Нью-Йорк по вакцинации местных спортсменов. Штраф за каждый пропущенный матч составит около 426 тысяч долларов.

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Иван Шитик все материалы автора
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