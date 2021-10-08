Источник: Кайри Ирвинг может завершить карьеру, если «Бруклин» попытается обменяет его
Защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг грозиться завершить карьеру, если «Нетс» попытаются обменять его в другой клуб, утверждает инсайдер Марк Стейн.
Отметим, что баскетболист отказывается от прививки против COVID-19, в результате чего рискует пропустить множество тренировок и половину матчей команды в новом сезоне.
Ранее сообщалось, что Ирвинг не сможет тренироваться и принять участие в 44 матчах регулярного чемпионата из-за требований города Нью-Йорк по вакцинации местных спортсменов. Штраф за каждый пропущенный матч составит около 426 тысяч долларов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю