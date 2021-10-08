Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Филадельфия» рассчитывает, что сможет наладить отношения с Симмонсом. Игрок выставит дом на продажу

«Филадельфия» рассчитывает, что сможет наладить отношения с защитником Беном Симмонсом
17:58
Теги:

«Филадельфия» продолжает вести диалог с защитником Беном Симмонсом. В клубе продолжают искать способ возвращения Симмонса в Филадельфию, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Тем временем, Симмонс уже освободил свой дом в Филадельфии, все вещи упакованы и вывезены, жилье скоро будет выставлено на продажу. Игрок уверен, что рано или поздно «Сиксерс» обменяют его в другую команду.

Ранее «Портленд» отклонил предложение «Филадельфии» по обмену разыгрывающего Бена Симмонса на защитника Си Джей Макколлума. «Сиксерс» хотели, чтобы «Блэйзерс» включили в сделку три драфт-пика 1-го раунда и три обмена пиками. «Портленд» был против включения такого большого количества драфт-пиков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Как Виктор Корчной стал врагом СССР. Это была отвага или предательство?
0