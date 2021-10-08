«Филадельфия» рассчитывает, что сможет наладить отношения с Симмонсом. Игрок выставит дом на продажу
«Филадельфия» продолжает вести диалог с защитником Беном Симмонсом. В клубе продолжают искать способ возвращения Симмонса в Филадельфию, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Тем временем, Симмонс уже освободил свой дом в Филадельфии, все вещи упакованы и вывезены, жилье скоро будет выставлено на продажу. Игрок уверен, что рано или поздно «Сиксерс» обменяют его в другую команду.
Ранее «Портленд» отклонил предложение «Филадельфии» по обмену разыгрывающего Бена Симмонса на защитника Си Джей Макколлума. «Сиксерс» хотели, чтобы «Блэйзерс» включили в сделку три драфт-пика 1-го раунда и три обмена пиками. «Портленд» был против включения такого большого количества драфт-пиков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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