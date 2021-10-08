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Член Зала славы НБА Бен Уоллес получил должность в структуре «Детройта»

20:15
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Член Зала славы НБА, знаменитый баскетболист Бен Уоллес получил должность в структуре «Детройта». Он стал советником генерального менеджера, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Уоллес играл на позициях центрового и тяжелого форварда. Четыре раза (2002, 2003, 2005, 2006) признавался лучшим игроком обороны НБА, повторив достижение Дикембе Мутомбо, и считался одним из сильнейших игроков обороны в НБА 2000-х годов.

Наибольших успехов Уоллес добился, выступая за «Детройт Пистонс», выиграв с этой командой чемпионское звание в сезоне-2003/2004 года.

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Иван Шитик все материалы автора
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