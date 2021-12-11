«Хьюстон» проиграл «Милуоки», «Лейкерс» переиграли «Оклахому»
«Лейкерс» переиграли «Оклахому» (116:95) в матче регулярного чемпионата НБА. Форвард команды из Нью-Йорка Леброн Джеймс набрал 33 очка.
В других матчах дня «Шарлотт» выиграл у «Сакраменто» (124:123), 41 очко Яннис Адетокунбо помогло «Милуоки» обыграть «Хьюстон» (123:114), «Миннесота» дома проиграла «Кливленду» (106:123), «Торотон» переиграл «Нью-Йорк» (90:87).
НБА
Регулярный чемпионат
«Шарлотт» — «Сакраменто» — 124:123 (37:36, 32:35, 29:28, 26:24)
Ш: Букнайт (24), Бриджес (23), Убре (22).
С: Фокс (31), Дэвис (19), Халибертон (15), Хилд (15), Бэгли (15 + 10 подборов).
"Торонто" — «Нью-Йорк» — 90:87 (31:14, 19:28, 19:23, 21:22)
Т: Трент (24), Ванвлит (17 + 11 передач), Буше (14).
Н: Топпин (19 + 10 подборов), Барретт (19), Рэндл (13 + 14 подборов).
«Атланта» — «Бруклин» — 105:113 (26:26, 29:26, 36:37, 14:24)
А: Янг (31 + 10 передач), Коллинз (20), Хертер (19).
Б: Дюрант (31), Харден (20 + 11 передач), Олдридж (15), Браун (15).
«Нью-Орлеан» — «Детройт» — 109:93 (25:32, 29:23, 29:12, 26:26)
Н: Ингрэм (26), Валанчюнас (17 + 11 подборов), Харт (14), Александер-Уокер (14).
Д: Лайлс (18), Каннингем (16), Грант (11), Бей (11), Диалло (11).
"Оклахома-Сити" — «Лейкерс» — 95:116 (18:32, 27:32, 23:29, 27:23)
О: Мэнн (19), Гидди (12), Гилджес-Александер (11), Дорт (11).
Л: Джеймс (33), Брэдли (22), Ривз (13).
"Миннесота" — «Кливленд» — 106:123 (20:34, 24:31, 27:27, 35:31)
М: Таунс (21), Бизли (15), Эдвардс (13).
К: Аллен (21 + 10 подборов), Маркканен (19), Окоро (16).
"Хьюстон" — «Милуоки» — 114:123 (23:26, 42:32, 30:32, 19:33)
Х: Мэтьюз (23), Брукс (21), Вуд (21 + 13 подборов).
М: Я. Адетокунбо (41 + 17 подборов), Портис (21), Миддлтон (21).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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