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Адетокунбо установил рекорд по блок-шотам в истории «Милуоки»

06:21
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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо установил рекорд клуба по количеству блок-шотов.

После игры регулярного чемпионата против «Хьюстона» на счету грека 805 блок-шотов.

Прежний рекорд клуба по блок-шотам принадлежал Элтону Листеру (804).

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Иван Торопцев все материалы автора
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