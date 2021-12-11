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«Бостон» проиграл «Финиксу» и потерпел третье поражение подряд

08:26
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«Бостон» проиграл «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 90:111.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тэйтум, набравший 24 очка.

«Бостон» потерпел третье поражение подряд, до этого команда уступила «Клипперс» (111:114) и «Лейкерс» (102:117).

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Бостон» — 111:90 (25:24, 32:15, 27:30, 27:21)

Ф: Макги (21 + 15 подборов), Пейн (17), Джонсон, Краудер (оба — 16)

Б: Тэйтум (24), Шредер (15), Уильямс (10)

11 декабря. Финикс. «Footprint Center».

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Иван Торопцев все материалы автора
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