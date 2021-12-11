«Бостон» проиграл «Финиксу» и потерпел третье поражение подряд
«Бостон» проиграл «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 90:111.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тэйтум, набравший 24 очка.
«Бостон» потерпел третье поражение подряд, до этого команда уступила «Клипперс» (111:114) и «Лейкерс» (102:117).
НБА
Регулярный чемпионат
«Финикс» — «Бостон» — 111:90 (25:24, 32:15, 27:30, 27:21)
Ф: Макги (21 + 15 подборов), Пейн (17), Джонсон, Краудер (оба — 16)
Б: Тэйтум (24), Шредер (15), Уильямс (10)
11 декабря. Финикс. «Footprint Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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