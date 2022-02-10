Харден надеется на обмен в «Филадельфию» до дедлайна

Защитник «Бруклина» Джеймс Харден хочет, чтобы его обменяли в «Филадельфию Сиксерс».

Как сообщает ESPN, он не стал подавать официальную просьбу об обмене, поскольку опасается негативной реакции общественности. Харден надеется, что президент по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дерилом Мори успеет оформить сделку об обмене до дедлайна, который наступает 10 февраля в 23:00 (мск).

По информации источника, переговоры Мори с генеральным менеджером «Бруклина» Шоном Марксом пройдут в четверг, 10 февраля.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» готов обсудить возможность обмена Хардена в «Филадельфию» на разыгрывающего Бена Симмонса.

Джеймс Харден стал баскетболистом «Бруклина» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/21. Защитник принял участие в 44 матчах нынешнего сезона, набирая в среднем по 22,5 очка, 8,0 подбора и 10,2 передачи за игру.