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Сегодня, 10:49

«Бруклин» готов обсудить с «Филадельфией» обмен Хардена на Симмонса

Иван Торопцев
Корреспондент

«Бруклин» готов обсудить возможность обмена защитника Джеймса Хардена в «Филадельфию» на разыгрывающего Бена Симмонса, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации источника, стороны могут совершить обмен перед дедлайном, который намечен на 10 февраля. «Филадельфия» может включить в сделку Сета Карри, Тайриза Макси и Матисса Тайбулла.

Бен Симмонс ни разу не выходил на площадку в сезоне-2021/22, 25-летний австралиец отказывается выступать за «Филадельфию». Баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставляет клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему играть.

Джеймс Харден принял участие в 44 матчах нынешнего сезона, набирая в среднем по 22,5 очка, 8,0 подбора и 10,2 передачи за игру.

Источник: https://theathletic.com/3112818/2022/02/04/a-james-harden-ben-simmons-deal-is-a-possibility-before-the-nba-trade-deadline-sources/
БК Бруклин Нетс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Джеймс Харден
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