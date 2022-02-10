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Сегодня, 20:15

Четырехсторонний обмен в НБА: Дивиченцо перейдет в «Сакраменто», Ибака — в «Милуоки»

Евгений Петров
Корреспондент

«Сакраменто», «Детройт», «Милуоки» и «Лос-Анджелес Клипперс» договорились об обмене, сообщает в своем Twitter журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.

Указано, что защитник «Милуоки» Донте Дивинченцо перейдет в «Сакраменто», который, в свою очередь, отправит форварда Марвина Бэгли в «Детройт».

Кроме того, форварды Джош Джексон и Трей Лайлс перейдут из «Детройта» в «Сакраменто». Центровой «Клипперс» Серж Ибака станет игроком «Милуоки».

БК Детройт Пистонс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Милуоки Бакс
БК Сакраменто Кингз
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