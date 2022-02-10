Стало известно условие, при котором «Лейкерс» обменяют Расселла Уэстбрука

«Лейкерс» обменяют Расселла Уэстбрука только при условии, что Леброн Джеймс одобрит Джона Уолла

Стало известно, при каком условии «Лос-Анджелес Лейкерс» будут согласны на обмен Расселла Уэстбрука.

Как сообщает Bleacher Report, такое возможно, только если Леброн Джеймс решит, что разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл способен принести реальную пользу команде и станет выступать за этот вариант обмена.

Ранее информировалось, что «Рокетс» готовы обменять Уолла на Уэстбрука и компенсацию в виде драфт-пиков. «Лейкерс» могут предложить пик 1-го раунда драфта-2027 или несколько пиков 2-го раунда.

В этом сезоне Уолл не сыграл ни одного матча за «Хьюстон». Клуб не планирует выкупать крупный контракт игрока.

33-летний Уэстбрук выступает за «Лейкерс» с осени 2021 года. В сезоне-2021/22 баскетболист принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 18,7 очка, 8,2 подбора и 8,1 ассиста за игру.