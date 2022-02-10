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Стало известно условие, при котором «Лейкерс» обменяют Расселла Уэстбрука

«Лейкерс» обменяют Расселла Уэстбрука только при условии, что Леброн Джеймс одобрит Джона Уолла
Анна Горшкова
Корреспондент

Стало известно, при каком условии «Лос-Анджелес Лейкерс» будут согласны на обмен Расселла Уэстбрука.

Как сообщает Bleacher Report, такое возможно, только если Леброн Джеймс решит, что разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл способен принести реальную пользу команде и станет выступать за этот вариант обмена.

Ранее информировалось, что «Рокетс» готовы обменять Уолла на Уэстбрука и компенсацию в виде драфт-пиков. «Лейкерс» могут предложить пик 1-го раунда драфта-2027 или несколько пиков 2-го раунда.

В этом сезоне Уолл не сыграл ни одного матча за «Хьюстон». Клуб не планирует выкупать крупный контракт игрока.

33-летний Уэстбрук выступает за «Лейкерс» с осени 2021 года. В сезоне-2021/22 баскетболист принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 18,7 очка, 8,2 подбора и 8,1 ассиста за игру.

Источник: https://bleacherreport.com/articles/2953314-tracking-last-minute-trade-deadline-rumors-plus-nba-expert-predictions
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Хьюстон Рокетс
Леброн Джеймс
Рассел Уэстбрук
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