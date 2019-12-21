«Голден Стэйт» прервал серию поражений, обыграв «Нью-Орлеан»

В матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» на своей площадке обыграл «Нью-Орлеан» со счетом 106:102. «Уорриорз» тем самым прервали серию из пяти поражений подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан» — 106:102 (31:16, 25:28, 22:37, 28:21)

ГС: Расселл (25), Ли (20), Беркс (18), Грин (10).

Н: Ингрэм (25), Холидэй (25), Болл (14), Редик (14), Фэйворс (10).