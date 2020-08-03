Форвард «Орландо», который отказывался преклонить колено, получил травму крестообразных связок

Форвард «Орландо» Джонатан Айзек получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто» (132:116).

Игрок получил повреждение левого колена и покинул площадку на кресле-каталке, сообщает Sports Illustrated.

Prayers up for Jonathan Isaac after being taken off in a wheelchair with a knee injury. ? pic.twitter.com/tWoMEcDjKr — House of Highlights (@HoHighlights) August 3, 2020

22-летний игрок не выступал с 1 января из-за сильного растяжения левого колена, вернувшись в строй в минувшую пятницу.

В клубе уже подтвердили, что баскетболист получил травму крестообразных связок. Он выбыл на длительный срок.

Ранее Айзек стал единственным игроком, который не стал преклонять колено во время исполнения гимна США перед игрой с «Бруклин Нетс».