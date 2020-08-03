Форвард «Орландо», который отказывался преклонить колено, получил травму крестообразных связок
08:19
Форвард «Орландо» Джонатан Айзек получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто» (132:116).
Игрок получил повреждение левого колена и покинул площадку на кресле-каталке, сообщает Sports Illustrated.
22-летний игрок не выступал с 1 января из-за сильного растяжения левого колена, вернувшись в строй в минувшую пятницу.
В клубе уже подтвердили, что баскетболист получил травму крестообразных связок. Он выбыл на длительный срок.
Ранее Айзек стал единственным игроком, который не стал преклонять колено во время исполнения гимна США перед игрой с «Бруклин Нетс».
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