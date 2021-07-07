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Форвард «Финикса» Шарич получил разрыв крестообразной

21:54
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Форвард «Финикса» Дарио Шарич получил разрыв крестообразной связки правого колена, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в Twitter. 27-летний форвард выбыл на неопределенный срок, но не менее полугода.

Травма была получена в первой игре финальной серии против «Милуоки», которую хорват был вынужден покинуть уже в первой четверти.

В нынешнем плей-офф он набирал в среднем по 4,5 очка и 2,5 подбора за 11 минут.

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Иван Шитик все материалы автора

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