Форвард «Финикса» Шарич получил разрыв крестообразной
Форвард «Финикса» Дарио Шарич получил разрыв крестообразной связки правого колена, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в Twitter. 27-летний форвард выбыл на неопределенный срок, но не менее полугода.
Травма была получена в первой игре финальной серии против «Милуоки», которую хорват был вынужден покинуть уже в первой четверти.
В нынешнем плей-офф он набирал в среднем по 4,5 очка и 2,5 подбора за 11 минут.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю