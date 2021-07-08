Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

НБА показала новый логотип в честь юбилея лиги

10:19

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила на официальном сайте новый логотип в честь юбилейного розыгрыша лиги.

Сезон-2021/22 станет для НБА 75-м по счету. Новый логотип разместят на всех площадках, товарах, аренах и в интернете.

Напомним, что в финальной серии НБА этого сезона играют «Милуоки» и «Финикс». «Санз» ведут в серии со счетом 1-0.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Этот пенальти слишком дешевый». Реакция на падение Стерлинга и выход Англии в финал
Финал Италия — Англия, скандальное падение Стерлинга и пенальти Мораты: главные события 1/2 финала Евро
Англия — в финале Евро. Футбол возвращается домой через черный ход после левого пенальти
Систему ВАР нужно срочно реформировать или разогнать. Она не спасает от скандалов, как в матче Англия — Дания
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд