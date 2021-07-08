НБА показала новый логотип в честь юбилея лиги
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила на официальном сайте новый логотип в честь юбилейного розыгрыша лиги.
Сезон-2021/22 станет для НБА 75-м по счету. Новый логотип разместят на всех площадках, товарах, аренах и в интернете.
Напомним, что в финальной серии НБА этого сезона играют «Милуоки» и «Финикс». «Санз» ведут в серии со счетом 1-0.
The commemorative NBA 75th Anniversary Season logo will appear throughout the 2021-22 season on courts and official NBA merchandise, inside arenas and in original broadcast, digital and social media content. pic.twitter.com/Tq7w3R2s7i— NBA (@NBA) July 7, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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