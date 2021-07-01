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«Финикс» впервые с 1993 года сыграет в финале НБА

07:28
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«Финикс» переиграл «Клипперс» в шестом матче полуфинальной серии НБА (130:103). «Санс» выиграли серию — 4-2.

Впервые с 1993 года «Финикс» пробился в финал НБА. Тогда «Санс» проиграли «Чикаго» — 2-4.

Второй финалист определится в серии «Атланта» — «Милуоки» (2-2).

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Евгений Козинов все материалы автора

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