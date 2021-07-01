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«Финикс» вышел в финал плей-офф НБА

06:50
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«Финикс» переиграл «Клипперс» в шестом матче полуфинальной серии НБА (130:103). «Санс» выиграли серию — 4-2.

Второй финалист определится в серии «Атланта» — «Милуоки» (2-2).

НБА

Плей-офф

Полуфинал

Шестой матч

«Клипперс» — «Финикс» — 103:130 (29:33, 28:33, 26:31, 20:33)

К: Моррис (26), Джордж (21 + 10 подборов), Джексон (13).

Ф: Пол (41), Букер (22), Краудер (19), Эйтон (16 + 17 подборов).

Счет в серии: 4-2

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Евгений Козинов все материалы автора

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