«Финикс» вышел в финал плей-офф НБА
«Финикс» переиграл «Клипперс» в шестом матче полуфинальной серии НБА (130:103). «Санс» выиграли серию — 4-2.
Второй финалист определится в серии «Атланта» — «Милуоки» (2-2).
НБА
Плей-офф
Полуфинал
Шестой матч
«Клипперс» — «Финикс» — 103:130 (29:33, 28:33, 26:31, 20:33)
К: Моррис (26), Джордж (21 + 10 подборов), Джексон (13).
Ф: Пол (41), Букер (22), Краудер (19), Эйтон (16 + 17 подборов).
Счет в серии: 4-2
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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