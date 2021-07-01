Генменеджер «Лейкерс» Джерри Коланджело заявил, что форвард команды Леброн Джеймс завершил карьеру в сборной США.

«Время берет свое. Тело человека построено так, чтобы выдерживать нагрузки определенное время, в зависимости от того, каким видом спорта вы занимаетесь, а после ситуация ухудшается. Леброн принял решение не участвовать в грядущих Олимпийских играх, потому что в его жизни происходит много других важных вещей. Он отдал нам многое, внес большой вклад, но, я думаю, его время в сборной закончилось», — приводит слова Коланджело ESPN.

Ранее стало известно, что 36-летний баскетболист не сыграет за сборную США на Олимпиаде в Токио.

Джеймс — четырехкратный чемпион НБА, по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф.