Леброн Джеймс завершил карьеру в сборной США
Генменеджер «Лейкерс» Джерри Коланджело заявил, что форвард команды Леброн Джеймс завершил карьеру в сборной США.
«Время берет свое. Тело человека построено так, чтобы выдерживать нагрузки определенное время, в зависимости от того, каким видом спорта вы занимаетесь, а после ситуация ухудшается. Леброн принял решение не участвовать в грядущих Олимпийских играх, потому что в его жизни происходит много других важных вещей. Он отдал нам многое, внес большой вклад, но, я думаю, его время в сборной закончилось», — приводит слова Коланджело ESPN.
Ранее стало известно, что 36-летний баскетболист не сыграет за сборную США на Олимпиаде в Токио.
Джеймс — четырехкратный чемпион НБА, по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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