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Леброн Джеймс завершил карьеру в сборной США

08:27
Леброн Джеймс. Фото Reuters
Леброн Джеймс. Фото Reuters
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Генменеджер «Лейкерс» Джерри Коланджело заявил, что форвард команды Леброн Джеймс завершил карьеру в сборной США.

«Время берет свое. Тело человека построено так, чтобы выдерживать нагрузки определенное время, в зависимости от того, каким видом спорта вы занимаетесь, а после ситуация ухудшается. Леброн принял решение не участвовать в грядущих Олимпийских играх, потому что в его жизни происходит много других важных вещей. Он отдал нам многое, внес большой вклад, но, я думаю, его время в сборной закончилось», — приводит слова Коланджело ESPN.

Ранее стало известно, что 36-летний баскетболист не сыграет за сборную США на Олимпиаде в Токио.

Джеймс — четырехкратный чемпион НБА, по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф.

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Сергей Разин все материалы автора

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