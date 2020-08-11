«Финикс» обыграл «Оклахому»

«Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Оклахому» со счетом 128:101 (23:37, 42:27, 33:17, 30:20).

Самым результативным на площадке стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 35 очков. Форвард «Оклахомы» Дариус Бэйзли набрал 22 очка.

После этого матча «Финикс» с 32 победами в 71 матче занимает 10-е место на Западной конференции, «Оклахома» с 43 победами в 70 играх — шестая на Западе.

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Оклахома» — 128:101 (23:37, 42:27, 33:17, 30:20)

10 августа.