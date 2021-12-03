«Финикс» переиграл «Детройт», несмотря на 34 очка Гранта
«Финикс» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:103. «Санс» одержали 15-ю победу кряду.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пистонз» Джерами Грант, набравший 34 очка.
НБА
Регулярный чемпионат
«Финикс» — «Детройт» — 114:103 (30:18, 39:33, 18:30, 27:22)
Ф: Пэйн (19), Бриджес (18), Эйтон (17 + 12 подборов), Шэмет (14).
Д: Грант (34), Каннингем (19), Стюарт (12 + 14 подборов).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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