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«Финикс» переиграл «Детройт», несмотря на 34 очка Гранта

07:24
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«Финикс» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:103. «Санс» одержали 15-ю победу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пистонз» Джерами Грант, набравший 34 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Детройт» — 114:103 (30:18, 39:33, 18:30, 27:22)

Ф: Пэйн (19), Бриджес (18), Эйтон (17 + 12 подборов), Шэмет (14).

Д: Грант (34), Каннингем (19), Стюарт (12 + 14 подборов).

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Евгений Козинов все материалы автора
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