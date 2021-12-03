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«Мемфис» разгромил «Оклахому», «Милуоки» проиграл «Торонто»

06:25
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«Чикаго» выиграл у «Нью-Йорка» (119:115) в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах «Милуоки» проиграл «Торонто» (93:97), «Мемфис» разгромил «Оклахому» (152:79).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Чикаго» — 115:119 (19:37, 32:32, 32:20, 32:30)

Н: Рэндл (30 + 12 подборов), Беркс (16), Фурнье (16), Роуз (16).

Ч: Дерозан (34), Лавин (27), Вучевич (27).

«Торонто» — «Милуоки» — 97:93 (26:23, 22:17, 25:28, 24:25)

Т: Ванвлит (29), Сиакам (20), Барнс (13).

М: Холидэй (26), Миддлтон (22), Портис (15 + 11 подборов).

«Мемфис» — «Оклахома-Сити» — 152:79 (31:16, 41:20, 41:26, 39:17)

М: Джарен Джексон (27), Мелтон (19), Альдама (18 + 10 подборов).

О: Дорт (15), Джером (12), Мэнн (12), Мускала (12).

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Евгений Козинов все материалы автора
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