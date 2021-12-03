«Мемфис» разгромил «Оклахому», «Милуоки» проиграл «Торонто»
«Чикаго» выиграл у «Нью-Йорка» (119:115) в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах «Милуоки» проиграл «Торонто» (93:97), «Мемфис» разгромил «Оклахому» (152:79).
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк» — «Чикаго» — 115:119 (19:37, 32:32, 32:20, 32:30)
Н: Рэндл (30 + 12 подборов), Беркс (16), Фурнье (16), Роуз (16).
Ч: Дерозан (34), Лавин (27), Вучевич (27).
«Торонто» — «Милуоки» — 97:93 (26:23, 22:17, 25:28, 24:25)
Т: Ванвлит (29), Сиакам (20), Барнс (13).
М: Холидэй (26), Миддлтон (22), Портис (15 + 11 подборов).
«Мемфис» — «Оклахома-Сити» — 152:79 (31:16, 41:20, 41:26, 39:17)
М: Джарен Джексон (27), Мелтон (19), Альдама (18 + 10 подборов).
О: Дорт (15), Джером (12), Мэнн (12), Мускала (12).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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