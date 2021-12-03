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Леброн Джеймс сможет сыграть против «Клипперс»

07:53
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НБА против «Клипперс».

36-летний американец, получивший во вторник перед игрой против «Сакраменто» положительный результат теста на коронавирус, сдал последовательно восемь отрицательных тестов на Covid-19. Таким образом, ему разрешили выйти на площадку.

Матч «Лейкерс» — «Клипперс» состоится в субботу, 4 декабря. Начало встречи — 06.00 по московскому времени.

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Евгений Козинов все материалы автора
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