«Денвер» обыграл «Финикс» и вышел в финал конференции
«Денвер» обыграл «Финикс» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА — 125:100. «Наггетс» выиграли серию — 4-2.
Центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл и стал самым результативным игроком встречи.
В финале Западной конференции «Данвер» встретится с победителем серии «Голден Стэйт» — «Лейкерс» (2-3).
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Шестой матч
«Финикс» — «Денвер» — 100:125 (26:44, 25:37, 25:22, 24:22)
Ф: Пэйн (31), Дюрант (23), Лэндейл (13), Букер (12).
Д: Йокич (32 + 10 подборов + 12 передач), Дж. Мюррэй (26), Колдуэлл-Поуп (21), Б. Браун (13).
Счет в серии: 2-4.
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