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Сегодня, 10:15

Дюрэнт: «Йокич войдет в историю как один из лучших центровых»

Руслан Минаев
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Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт прокомментировал поражение от «Денвера» (100:125) в шестом матче серии полуфинала Западной конференции плей-офф НБА. По итогам серии «Наггетс» победили со счетом 4-2.

«Я не удивлен тому, что увидел. Всегда уважал Йокича и знал, что он очень хорош. Играя против него в серии, я не увидел чего-то нового в этом смысле. Он и его товарищи по команде в полном порядке.

Йокич находится на пике, я не удивлен. Вся их команда здорово играет, их отличает стабильность, они давно вместе. Майкл Мэлоун тренирует их уже сколько... вроде бы шесть лет подряд? Это большое преимущество, когда тренер и игроки давно знают друг друга и развивают свою систему игры на протяжении долгого времени. Все это имеет значение. Я не удивлен. Йокич войдет в историю как один из лучших центровых. Они показали свой уровень", — сказал форвард «Санс» после матча.

За выход в финал НБА «Денвер» сыграет с победителем в серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт». После 5 матчей клуб из Лос-Анджелеса ведет — 3-2.

баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Финикс Санс
Никола Йокич
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