Дэвис пропустил матч с «Оклахомой» из-за болей в колене
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис пропустил матч регулярного чемпионата НБА против «Оклахомы» (116:95) из-за проблем с коленом, сообщает ESPN.
Главный тренер команды из Лос-Анджелеса Фрэнк Вогель принял решение не выпускать Дэвиса за час до начала матча. По словам специалиста, причины повреждения у баскетболиста еще не выявлены.
В сезоне-2021/22 Дэвис провел 25 матчей за «Лейкерс», набирая в среднем 24 очка, 10,2 подбора и 3 ассиста за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/nba/story/_/id/32839400/los-angeles-lakers-anthony-davis-ruled-thunder-sore-left-knee
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