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Дэвис пропустил матч с «Оклахомой» из-за болей в колене

09:33
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Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис пропустил матч регулярного чемпионата НБА против «Оклахомы» (116:95) из-за проблем с коленом, сообщает ESPN.

Главный тренер команды из Лос-Анджелеса Фрэнк Вогель принял решение не выпускать Дэвиса за час до начала матча. По словам специалиста, причины повреждения у баскетболиста еще не выявлены.

В сезоне-2021/22 Дэвис провел 25 матчей за «Лейкерс», набирая в среднем 24 очка, 10,2 подбора и 3 ассиста за игру.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/nba/story/_/id/32839400/los-angeles-lakers-anthony-davis-ruled-thunder-sore-left-knee

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Иван Торопцев все материалы автора
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