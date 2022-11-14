Эмбиид набрал рекордные в сезоне 59 очков и помог «Филадельфии» обыграть «Юту»

«Филадельфия» дома обыграла «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:98.

Центровой «76-х» Джоэл Эмбиид набрал рекордные в сезоне 59 очков, он реализовал 19 из 28 бросков с игры и 20 из 24 с линии штрафных.

У «Юты» самым результативным игроком стал Малик Бизли — 18 очков.

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«Филадельфия» — «Юта» — 105:98 (26:30, 25:27, 27:21, 27:20)

14 ноября. Филадельфия. «Wells Fargo Center».

«Чикаго» — «Денвер» — 103:126 (20:32, 27:30, 29:35, 27:29)

14 ноября. Чикаго. «United Center».