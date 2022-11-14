Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:28

26+22+8 от Сабониса принесли «Сакраменто» победу над «Голден Стэйт»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Сакраменто» дома обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:115.

В составк «Кингз» самыми результативными игроками стали Домантас Сабонис, который выдал показатели 26 очков, 22 подбора и 8 передач, Деаарон Фокс с 22 очками и Киган Мюррей (21 очко).

У «Уорриорз» больше всех набрали Стефен Карри (27 очков) и Эндрю Уиггинс (26 очков).

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 122:115 (26:39, 38:23, 34:29, 24:24)

14 ноября. Сакраменто. «Golden 1 Center».

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Сакраменто Кингз
1
1
Читайте также
Прокат про Грету Тунберг провалился перед ничтожным количеством зрителей. Шеффилд — удивил
Винер: «Если даем одним выступать за иностранные сборные, а другие остаются без соревнований — это несправедливо»
Полянский обвинил Запад в желании узаконить кражу российских активов
СМИ уличили Запад и США в планах использовать саммит G20 для ссоры
В Турции сообщили о состоянии раненых после взрыва в Стамбуле
Зеленский подтвердил участие в саммите G20
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эмбиид набрал рекордные в сезоне 59 очков и помог «Филадельфии» обыграть «Юту»

37+18 от Дэвиса принесли «Лейкерс» победу над «Бруклином»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости