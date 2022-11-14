26+22+8 от Сабониса принесли «Сакраменто» победу над «Голден Стэйт»

«Сакраменто» дома обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:115.

В составк «Кингз» самыми результативными игроками стали Домантас Сабонис, который выдал показатели 26 очков, 22 подбора и 8 передач, Деаарон Фокс с 22 очками и Киган Мюррей (21 очко).

У «Уорриорз» больше всех набрали Стефен Карри (27 очков) и Эндрю Уиггинс (26 очков).

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«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 122:115 (26:39, 38:23, 34:29, 24:24)

14 ноября. Сакраменто. «Golden 1 Center».