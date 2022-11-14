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Сегодня, 05:14

51 очко Гарлэнда не спасло «Кливленд» от поражения в матче с «Миннесотой»

Сергей Разин
корреспондент
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«Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Миннесоте» со счетом 124:129.

Самым результативным на паркете стал защитник «Кавальерс» Дариус Гарлэнд, набравший 51 очко. У защитника «Тимбервулвз» Д'Анджело Расселла 30 очков и 12 передач.

После этого матча «Кливленд» с 8 победами занимает третье место в Восточной конференции, «Миннесота» с 6 победами — на 12-й строчке Запада.

НБА

Регулярный сезон

«Кливленд» — «Миннесота» — 124:129 (20:40, 30:27, 34:37, 40:25)

«Вашингтон» — «Мемфис» — 102:92 (23:19, 32:32, 27:23, 20:18)

14 ноября

БК Кливленд Кавальерс
БК Миннесота Тимбервулвз
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