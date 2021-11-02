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«Филадельфия» победила «Портленд», «Атланта» обыграла «Вашингтон»

06:35

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. «Филадельфия» на своей площадке победила «Портленд» со счетом 113:103.

Самым результативным в составе хозяев стал Сет Карри, набравший 23 очка. У «Трэйл Блэйзерс» больше всех набрал Норман Пауэлл (22 очка).

В других матчах «Вашингтон» уступил «Атланте» (111:118), «Бостон» проиграл «Чикаго» (114:128), «Индиана» победила «Сан-Антонио» (131:118), «Торонто» обыграл «Никс» (113:104), а «Кливленд» взял верх над «Шарлотт» (113:110).

НБА

Регулярный сезон

«Индиана» — «Сан-Антонио» — 131:118 (43:33, 35:23, 31:27, 22:35)

«Филадельфия» — «Портленд» — 113:103 (27:21, 27:32, 32:28, 27:22)

«Шарлотт» — «Кливленд» — 110:113 (21:40, 28:25, 27:23, 34:25)

«Атланта» — «Вашингтон» — 118:111 (34:23, 29:37, 21:17, 34:34)

«Бостон» — «Чикаго» — 114:128 (35:34, 32:25, 36:30, 11:39)

«Нью-Йорк» — «Торонто» — 104:113 (34:26, 23:27, 22:38, 25:22)

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Роман Шишов все материалы автора
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