«Филадельфия» победила «Портленд», «Атланта» обыграла «Вашингтон»
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. «Филадельфия» на своей площадке победила «Портленд» со счетом 113:103.
Самым результативным в составе хозяев стал Сет Карри, набравший 23 очка. У «Трэйл Блэйзерс» больше всех набрал Норман Пауэлл (22 очка).
В других матчах «Вашингтон» уступил «Атланте» (111:118), «Бостон» проиграл «Чикаго» (114:128), «Индиана» победила «Сан-Антонио» (131:118), «Торонто» обыграл «Никс» (113:104), а «Кливленд» взял верх над «Шарлотт» (113:110).
НБА
Регулярный сезон
«Индиана» — «Сан-Антонио» — 131:118 (43:33, 35:23, 31:27, 22:35)
«Филадельфия» — «Портленд» — 113:103 (27:21, 27:32, 32:28, 27:22)
«Шарлотт» — «Кливленд» — 110:113 (21:40, 28:25, 27:23, 34:25)
«Атланта» — «Вашингтон» — 118:111 (34:23, 29:37, 21:17, 34:34)
«Бостон» — «Чикаго» — 114:128 (35:34, 32:25, 36:30, 11:39)
«Нью-Йорк» — «Торонто» — 104:113 (34:26, 23:27, 22:38, 25:22)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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