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«Мемфис» победил «Денвер», «Орландо» обыграл «Миннесоту»

06:45

«Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Денвер» со счетом 106:97.

Самым результативным в составе победителей был Джа Морант, набравший 26 очков. У «Наггетс» больше всех набрал Никола Йокич (23 очка).

В другом матче «Миннесота» на своей площадке проиграла «Орландо» со счетом 97:115.

Больше всех набрал Коул Энтони (31 очко). В составе «Тимбервулвз» самым результативным стал Энтони Эдвардс (24 очка).

НБА

Регулярный сезон

«Мемфис» — «Денвер» — 106:97 (31:26, 29:32, 22:15, 24:24)

«Миннесота» — «Орландо» — 97:115 (32:26, 26:27, 20:19, 19:43)

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Роман Шишов все материалы автора
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