«Мемфис» победил «Денвер», «Орландо» обыграл «Миннесоту»
«Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Денвер» со счетом 106:97.
Самым результативным в составе победителей был Джа Морант, набравший 26 очков. У «Наггетс» больше всех набрал Никола Йокич (23 очка).
В другом матче «Миннесота» на своей площадке проиграла «Орландо» со счетом 97:115.
Больше всех набрал Коул Энтони (31 очко). В составе «Тимбервулвз» самым результативным стал Энтони Эдвардс (24 очка).
НБА
Регулярный сезон
«Мемфис» — «Денвер» — 106:97 (31:26, 29:32, 22:15, 24:24)
«Миннесота» — «Орландо» — 97:115 (32:26, 26:27, 20:19, 19:43)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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