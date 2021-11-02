Дабл-дабл Сабониса помог «Индиане» обыграть «Сан-Антонио»
«Индиана» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Сан-Антонио» со счетом 131:118.
Самм результативным на паркете стал форвард «Пейсерс» Домантас Сабонис, который набрал 24 очка и сделал 13 подборов.
После этого матча «Индиана» с двумя победами занимает 13-е место в Восточной конференции, «Сан-Антонио» с двумя победами — на 11-й строчке Запада.
НБА
Регулярный сезон
«Индиана» — «Сан-Антонио» — 131:118 (43:33, 35:23, 31:27, 22:35)
«Филадельфия» — «Портленд» — 113:103 (27:21, 27:32, 32:28, 27:22)
«Шарлотт» — «Кливленд» — 110:113 (21:40, 28:25, 27:23, 34:25)
2 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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