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Дабл-дабл Сабониса помог «Индиане» обыграть «Сан-Антонио»

06:14
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«Индиана» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Сан-Антонио» со счетом 131:118.

Самм результативным на паркете стал форвард «Пейсерс» Домантас Сабонис, который набрал 24 очка и сделал 13 подборов.

После этого матча «Индиана» с двумя победами занимает 13-е место в Восточной конференции, «Сан-Антонио» с двумя победами — на 11-й строчке Запада.

НБА

Регулярный сезон

«Индиана» — «Сан-Антонио» — 131:118 (43:33, 35:23, 31:27, 22:35)

«Филадельфия» — «Портленд» — 113:103 (27:21, 27:32, 32:28, 27:22)

«Шарлотт» — «Кливленд» — 110:113 (21:40, 28:25, 27:23, 34:25)

2 ноября.

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Сергей Разин все материалы автора
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