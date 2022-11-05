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Сегодня, 04:53

«Филадельфия» без Хардена проиграла «Нью-Йорку»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Индиана» выиграла у «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:99.

В другой встрече «Филадельфия» дома проиграла «Нью-Йорку» — 104:106. Атакующий защитник «Севенти Сиксерс» Джеймс Харден пропустил встречу из-за травмы.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Майами» — 101:99 (28:29, 34:21, 18:27, 21:22)

И: Хилд (25), Матурин (23), Халибертон (22), Тернер (16).

М: Хирро (29), Адебайо (18 + 10 подборов), Струс (17), Винсент (15).

«Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 104:106 (22:21, 31:37, 30:16, 21:32)

Ф: Макси (31), Харрис (23), Харрелл (14), Мелтон (12).

Н: Брансон (23), Барретт (22), Рэндл (17 + 10 подборов), Топпин (17).

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