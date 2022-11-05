«Филадельфия» без Хардена проиграла «Нью-Йорку»
«Индиана» выиграла у «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:99.
В другой встрече «Филадельфия» дома проиграла «Нью-Йорку» — 104:106. Атакующий защитник «Севенти Сиксерс» Джеймс Харден пропустил встречу из-за травмы.
НБА
Регулярный чемпионат
«Индиана» — «Майами» — 101:99 (28:29, 34:21, 18:27, 21:22)
И: Хилд (25), Матурин (23), Халибертон (22), Тернер (16).
М: Хирро (29), Адебайо (18 + 10 подборов), Струс (17), Винсент (15).
«Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 104:106 (22:21, 31:37, 30:16, 21:32)
Ф: Макси (31), Харрис (23), Харрелл (14), Мелтон (12).
Н: Брансон (23), Барретт (22), Рэндл (17 + 10 подборов), Топпин (17).
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