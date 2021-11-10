«Филадельфия» проиграла «Милуоки», несмотря на дабл-дабл Адетокунбо
«Филадельфия» на своем паркете проиграла «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:118. «Сиксерс» проиграли вторую встречу кряду.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бакс» Яннис Адетокунбо, набрав 31 очко и 16 подборов.
НБА
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Милуоки» — 109:118 (39:30, 19:31, 35:30, 16:27)
Ф: Макси (31), Ньянг (21), Милтон (20), Драммонд (17 + 20 подборов).
М: Я. Адетокунбо (31 + 16 подборов), Аллен (25), Портис (19 + 10 подборов),.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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