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«Филадельфия» проиграла «Милуоки», несмотря на дабл-дабл Адетокунбо

06:13
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«Филадельфия» на своем паркете проиграла «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:118. «Сиксерс» проиграли вторую встречу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бакс» Яннис Адетокунбо, набрав 31 очко и 16 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Милуоки» — 109:118 (39:30, 19:31, 35:30, 16:27)

Ф: Макси (31), Ньянг (21), Милтон (20), Драммонд (17 + 20 подборов).

М: Я. Адетокунбо (31 + 16 подборов), Аллен (25), Портис (19 + 10 подборов),.

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Евгений Козинов все материалы автора
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