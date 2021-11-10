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«Юта» обыграла «Атланту»

07:26

«Юта» переиграла «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:98.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Атланта» — 110:98 (30:28, 32:22, 33:30, 15:18)

Ю: Митчелл (27), Богданович (16), Кларксон (16).

А: Хертер (28), Янг (27), Реддиш (16).

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Евгений Козинов все материалы автора
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