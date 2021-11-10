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Дерон Уильямс проведет бой по правилам бокса с Фрэнком Гором

00:42

Двукратный олимпийский чемпион Дерон Уильямс проведет боксерский поединок. Как сообщает ESPN, его соперником станет бывший игрок NFL Фрэнком Гором.

Поединок пройдет в андеркарде боксерского боя между Джейком Полом и Томми Фьюри. Бой будет состоять из четырех раундов.

Боксерский вечер пройдет 18 декабря в Тампе на арене «Amalie Arena».

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Евгений Козинов все материалы автора
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