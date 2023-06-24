Еремин отметил, что россияне справедливо не попадают на драфт НБА

Заслуженный тренер России Станислав Еремин рассказал, почему российские игроки не пользуются спросом у клубов НБА.

«Политика на это никак не влияет. Был период в российском баскетболе, когда он оживился и показывал рост — после перестройки и связанного с ним застоя. Появились игроки, родившиеся в первой половине восьмидесятых, которые пусть не были фаворитами драфта НБА, но считались крепкими кандидатами. Кириленко, Моня, Хряпа оставили свой след в лучшей лиге мира, Кириленко вообще там был звездой. Сейчас мы «откатились» с этих позиций. Есть талантливые ребята в младших возрастах, но им трудно реализовать себя на взрослом уровне. В клубах Единой лиги ВТБ мало рабочих мест россиян, они не получают игровой практики, не растут, утыкаются в тупик. Тон в ведущих клубах Лиги ВТБ задают легионеры. Так что наши баскетболисты справедливо не попадают на драфт НБА. Тех, кто там был, можно сосчитать на пальцах», — приводит «РБ Спорт» слова Еремина.

22 июня в спортивном комплексе «Барклайс-центр» в Бруклинe состоялся драфт НБА 2023 года. На нем были выбраны 58 баскетболистов, среди которых не оказалось россиян.

Драфт НБА 2023 года стал самым просматриваемым в истории. В среднем мероприятие посмотрели 3,74 миллиона зрителей. Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году — тогда за выбором новичков в среднем наблюдали 3,73 миллиона человек.