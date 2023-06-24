Крис Пол перешел в «Голден Стэйт»: «Очень взволнован и рад»

Разыгрывающий Крис Пол прокомментировал обмен в «Голден Стэйт». Ранее экс-игрок «Финикса» был обменян в «Вашингтон», который договорился о переходе 38-летнего ветерана в «Уорриорз».

«Я очень рад. Мне уже много раз задавали этот вопрос. Я взволнован и рад. Стеф Карри? Мы уже пообщались, это был хороший разговор», — цитирует Пола Bleacher Report.

Пол провел 18 сезонов в НБА, он 12 раз участвовал в Матче звезд лиги и 11 раз попадал в сборную сезона.