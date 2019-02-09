Энтони Дэвис - о свисте болельщиков: "Это был неловкий момент"

Форвард "Нью-Орлеана" Энтони Дэвис прокомментировал поведение болельщиков перед матчем регулярного чемпионата НБА с "Миннесотой" (122:117). Фанаты освистали игрока, поскольку Дэвис просил руководство обменять его в другой клуб.

– Это был неловкий момент, – цитирует ESPN Дэвиса. – Но ладно. Это не имеет для меня значения. Я просто буду играть в баскетбол. Конечно, меня такое отношение удивило. Это же жизнь, ребята. Понятно, что кому-то я не нравлюсь. Но мне просто хорошо, потому что я выхожу на площадку и играю в игру, которую люблю.

Нельзя угодить всем. Меня это не беспокоит. Я просто хочу играть в баскетбол. А остальное – посторонний шум. Все хорошо. Я никогда не жалею о своих поступках.

В этой встрече Дэвис набрал 32 очка.