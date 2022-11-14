Риверс в восторге от 59 очков Эмбиида в матче против «Юты»

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс в восторге от выступления центрового «76-х» Джоэла Эмбиида в матче регулярного чемпионата против «Юты» (105:98).

Эмбиид набрал 59 очков, реализовав 19 из 28 бросков с игры и 20 из 24 с линии штрафных.

«Я еще не видел более доминирующего выступления. Особенно с учетом того, как он сыграл и в нападении, и в защите», — сказал Риверс после игры.

В этом сезоне 28-летний Эмбиид в среднем набирает 32,3 очка, делает 10,1 подбора и отдает 4,1 передачи при 1,8 блок-шота за 35 минут игрового времени.