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Риверс — о 59 очках Эмбиида: «Еще не видел более доминирующего выступления»

Риверс в восторге от 59 очков Эмбиида в матче против «Юты»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс в восторге от выступления центрового «76-х» Джоэла Эмбиида в матче регулярного чемпионата против «Юты» (105:98).

Эмбиид набрал 59 очков, реализовав 19 из 28 бросков с игры и 20 из 24 с линии штрафных.

«Я еще не видел более доминирующего выступления. Особенно с учетом того, как он сыграл и в нападении, и в защите», — сказал Риверс после игры.

В этом сезоне 28-летний Эмбиид в среднем набирает 32,3 очка, делает 10,1 подбора и отдает 4,1 передачи при 1,8 блок-шота за 35 минут игрового времени.

БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Док Риверс
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