Маркус Смарт согласовал с «Бостоном» продление контракта на 77,1 миллиона долларов
Атакующий защитник Маркус Смарт договорился с «Бостоном» о 4-летнем максимально возможном продлении контракта на 77,1 миллиона долларов, сообщает ESPN.
Новое соглашение 27-летнего Смарта вступит в силу с сезона-2022/23. За следующий чемпионат спортсмен, имевший возможность выйти на рынок свободных агентов следующим летом, заработает около 14,3 миллиона долларов.
В прошедшем сезоне Смарт показал лучшие результаты в своей карьере по количеству очков в среднем за матч (13,1) и передачам (5,7).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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