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Маркус Смарт согласовал с «Бостоном» продление контракта на 77,1 миллиона долларов

16:19
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Атакующий защитник Маркус Смарт договорился с «Бостоном» о 4-летнем максимально возможном продлении контракта на 77,1 миллиона долларов, сообщает ESPN.

Новое соглашение 27-летнего Смарта вступит в силу с сезона-2022/23. За следующий чемпионат спортсмен, имевший возможность выйти на рынок свободных агентов следующим летом, заработает около 14,3 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Смарт показал лучшие результаты в своей карьере по количеству очков в среднем за матч (13,1) и передачам (5,7).

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Иван Шитик все материалы автора

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