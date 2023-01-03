Донован Митчелл стал седьмым игроком в истории НБА, который набрал 70 очков

Защитник «Кливленда» Донован Митчелл в матче с «Чикаго Буллз» (145:134, ОТ) набрал 71 очко и стал седьмым игроком в истории НБА, кому удалось набрать больше 70 очков за одну игру.

26-летний баскетболист побил рекорд франшизы по очкам за матч, обойдя Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга (по 57).

Ранее 70+ очков набирали Уилт Чемберлен, Коби Брайант, Дэвид Томпсон, Элджин Бэйлор, Дэвид Робинсон и Девин Букер.

В матче против «Чикаго Буллз» Митчелл набрал 71 очко, сделал 11 передач, 8 подборов и 1 блок-шот. Он реализовал 22 из 34 бросков с игры, включая 7 из 15 трехочковых, а также 20 из 25 штрафных.