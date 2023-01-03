Митчелл — о 71 очке за матч: «Всегда верил, что могу стать одним из лучших игроков в лиге»

Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл поделился эмоциями после того, как у него получилось попасть в список игроков, которые смогли набрать больше 70 очков за игру.

В матче против «Чикаго» (145:134, ОТ) Митчелл набрал 71 очко и стал седьмым игроком в этом списке.

«Я потерял дар речи и благословлен тем, что нахожусь в компании этих великих людей. Я всегда верил, что могу стать одним из лучших игроков в лиге. Для меня важно не только то, что я сделал это, но и то, что я сделал в таком матче. Мы отыгрались и сумели победить. Это безумие», — приводит слова Митчелла Sky Sports.

Ранее больше 70-ти очков набирали Уилт Чемберлен, Коби Брайант, Дэвид Томпсон, Элджин Бэйлор, Дэвид Робинсон и Девин Букер.

«Кливленд» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА.