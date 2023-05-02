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Сегодня, 10:32

Диллон Брукс может покинуть «Мемфис»

Мария Гусева
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«Мемфис» может расстаться с форвардом Диллоном Бруксом в межсезонье, когда игрок станет свободным агентом, сообщает инсайдер Марк Стейн.

По данным источника, в лиге все больше сомневаются, что «Гризлис» предложат 27-летнему Бруксу продление соглашения.

У форварда в этом сезоне снизилась эффективность в нападении — 14,3 очка при 39,6% с игры (18,4 очка при 43,2% с игры в сезоне-21/22). Также Брукс не лучшим образом проявил себя в плей-офф, где «Мемфис» в первом раунде уступил «Лейкерс» (2-4).

НБА
БК Мемфис Гриззлиз
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