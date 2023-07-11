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Дебют Вембаньямы в Летней лиге показал второй результат по просмотрам в истории турнира

Руслан Минаев
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Дебютная игра центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы показала второй результат по просмотрам в истории Летней лиги.

В том матче 19-летний француз набрал 9 очков.

По данным Fadeaway World, среднее количество зрителей составило около 1,38 миллиона, максимальный показатель был равен 1,63 миллиона.

Рекордной является игра Летней лиги между «Нью-Йорком» и «Нью-Орлеаном», когда в НБА дебютировали Ар Джей Барретт и Зайон Уильямсон — партнеры по команде в университете Дьюка.

НБА
Сан-Антонио Спёрс
Виктор Вембаньяма
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